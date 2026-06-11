URBAN RESEARCHの新たなハウスブランド「dDdDdDd（デー）」から、カットソーとシャツを中心とした限定コレクション「+ one off day」が登場します。クリエイティブ・ディレクターには「SEE SEE」のディレクターとして知られる湯本弘通氏を迎え、日常に自然と溶け込みながらも特別感を楽しめるアイテムを提案。いつものワードローブに新鮮な魅力をプラスしてくれる注目のコレクションです。