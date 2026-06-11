名古屋地検名古屋市南区で5月にマイクロバスが歩行者2人をはねて死亡させた事故で、道交法違反（ひき逃げ）などの疑いで逮捕された運転手の酒井照也容疑者（85）について、名古屋地検が刑事責任能力の有無を調べるため、鑑定留置する方向で調整していることが11日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者は事故前後の状況を巡り、ドライブレコーダーの映像など客観的な証拠と一部食い違う供述をしている。