サッカー初心者向けの新刊『試合を100倍楽しむためのサッカー観戦術』（ブティック社）が、きょう11日に発売された。同日は「FIFAワールドカップ2026」の開幕日。ルールや戦術、Jリーグの仕組みなどをわかりやすく解説し、これからサッカー観戦を始めたい人に向けた入門書となっている。【写真】複雑なフォーメーションや戦術監督の「伝説の采配」をビジュアル解説本書は、「ルールが難しそう」「専門用語がわからない」と感