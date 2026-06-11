◇ナ・リーグドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては9回に3試合ぶり12号を放ち、投げては7回途中4失点の力投を見せ7勝目の権利を手にしたが、救援陣がつかまって逆転負けで連勝を逃した。打者・大谷は初回の第1打席で相手先発・ジョーンズの内角低めスライダーに空振り三振に倒れる