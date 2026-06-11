元テレビ朝日社員の玉川徹氏は11日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。皇族数の確保のため、10日に「立法府の総意」としてとりまとめられた具体策について、「立法府の総意イコール国民の総意なんだろうか、という疑問をすごく感じる」として、自身が考える課題を指摘した。与野党の代表者との議論をへてとりまとめられた具体策は＜1＞女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する＜2＞「旧宮家」の男