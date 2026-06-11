TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」に元日向坂46のタレント佐々木久美（30）が解答者として出演。「水ダウ」の洗礼を浴びた。同企画は当該芸人の父と母をそれぞれ10人の男性女性候補から当てるクイズ。佐々木はアンタッチャブル山崎弘也、アンガールズ田中卓志と一緒のチームで解答。幸先よく2問先取したが、結局3