副業解禁の流れを受け、ネット物販などを通じて本業以外の収入を得る会社員が増えています。こうした背景から、国税庁ではフリマアプリやネットオークション等を含むインターネット取引を行う個人や、無申告者への対応を「調査において重点的に取り組んでいる事項」として掲げ、積極的な税務調査や行政指導を行っています。本稿ではBさんの事例とともに、無申告が招くリスクについて木戸真智子税理士が解説します。年150万円の副業