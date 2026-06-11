なにげないスキマ時間に、思考を柔軟に解きほぐしてみませんか？ 馴染みのある言葉で頭をひねる、心地よい刺激を楽しみましょう。今回は、夜空の輝きや激しい天候を連想させる言葉を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：ほ ＋ □ ＋ ぞ ＋ □・縦の並び（左）：わ ＋ □ ＋ き・縦の並び（右）：あ