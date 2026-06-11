「遺伝子コピペした？」と題した、生後3カ月の頃のパパの写真にそっくりな赤ちゃんの動画がTikTokで325万回再生、17.8万いいねを集めて話題になりました。「逆にどこが違うん？」とママがコメントするほどそっくりなふたりに、「昨日と今日やろ」「なんで前髪の角度と生え加減まで同じなん？www」と反響が寄せられています。【写真】パパの幼少期とそっくり！……まるで鏡のようきょとんとした顔でおじいちゃんに抱っこされている