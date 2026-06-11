インフルエンサーのえみっくすさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。堂々と足を出したコーデ写真を公開しました。【写真】ボディポジティブな全身ショット「自分のおしゃれのために」脚を出したコーデ披露えみっくすさんは「体重110kgでも足出してますから、世の中の女の子みんな安心して足を出しなさい。自分のおしゃれのために」とつづり、写真を1枚載せています。ピンクのトップスに黒のフレアスカート、黒いシューズを