“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」アルパインスタイルは大阪オートメッセで、トヨタ「プロボックス」をベースにしたカスタムモデルを披露しました。独自のアレンジが目を引き、公開後はSNSでもさまざまな反応が寄せられています。カーオーディオやカスタムパーツを手がけるアルパインスタイルは、2026年2月の大阪オートメッセ2026で複数のカスタムモデルを展示しました。【画像】超カッコいい！ これが“丸目4灯”のトヨタ