○ パイレーツ 9 − 8 ドジャース ●＜現地時間6月10日PNCパーク＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」でフル出場。7回途中6安打4失点（自責点3）と力投し勝利投手の権利を持って降板したが、リリーフ陣が逆転を許し今季7勝目はお預けとなった。打撃では3点を追う9回に12号2ランを放つも、チームは1点差負け。ドジャースは救援陣の不調が響いた。大谷は敵