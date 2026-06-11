NEK!が、メジャー1stシングル「FLiCK」を配信リリース。メジャーデビューにあわせてアーティスト写真も一新され、新たなバンドロゴも公開された。 （関連：NEK!は今、凄まじい勢いで数々の夢を叶えようとしているバンド結成から1年半で到達した初のZeppワンマン） 今回リリースされた「FLiCK」は、ネット発のバンドである彼女たちのアイデンティティが詰まった、名刺代わりの一曲。結