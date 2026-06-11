「1番・投手」で投打同時出場【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、3点差の9回に3試合ぶりとなる12号2ランを放った。チームは逆転負けを喫し、2連勝はならなかった。3点を追う9回1死一塁。守護神ソトの初球、99.1マイル（約159.5キロ）の直球を完璧に捉えた。打球は中堅後方のブルペ