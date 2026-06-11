「マクドナルド」は、6月12日（金）から、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、全国の店舗で発売。今回は、明日から提供される第1弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】ヨッシーやカエルルイージもかわいい！第1弾のラインナップ一覧■かばんなどに付けて楽しめる今回展開されるハッピーセット「ザ・スーパーマリオ