可憐な姿が脚光を浴びている。韓国女子FWのケイシー・フェアが、自身のインスタグラムを更新。「Summering」と綴り、４枚の写真をアップロード。海外沿いで、カラフルなビキニ姿でポーズを取るショットなどを公開した。 この投稿に、エンジェル・シティでチームメイトのスヴェインディス・ヨンスドッティルは「あなたは素敵ね！」、ケネディ・フラー「はい、かわいこちゃん」とコメント。その他にもハートマークや炎の