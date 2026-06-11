ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳは新メンバーに中学２年生の杉山結菜（ゆな＝１３＝）が加入すると１１日までに、発表した。２０２５年の８月から行われていた「ハロー！プロジェクト新メンバーオーディション２０２５」で合格を勝ち取った。新メンバーは２日に発表した小島はな（２２）、大坪茉乃（１４）に続き、５月下旬から３人目。新メンバーは１６日に横浜アリーナで行われる「Ｂ