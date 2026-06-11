元テレビ朝日の玉川徹氏が１１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、「ちょっと考えられないものを落としたことがあった」として自身の体験を振り返った。この日は年間３０００万点と言われる落とし物について特集。玉川氏は「昨日、玉川さん、落とし物で覚えていることありますか？って聞かれて、ちょっと考えられない物を落としたことがあった」と切り出した。自宅マンションの自転車置き場に行ったところ、玉