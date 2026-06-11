「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースが八回にまさかの逆転３ランを浴び、大谷翔平投手の７勝目が消滅した。一挙５失点でチームは連勝を逃した。この回から登板したハートが大誤算だった。連続四球で無死一、二塁のピンチを招くと、大谷から場外弾を放っていたキャリハンにこの試合２本目となる３ランを浴びた。一気に試合がひっくり返り、敵地は大歓声に包まれた。大谷はこの日、七回途中で