（CNN）米中央軍によると、米軍は10日、イランに対する一連の新たな攻撃を完了した。中央軍はX（旧ツイッター）への投稿で、「中央軍の部隊はイラン各地の軍事監視拠点や通信システム、防空施設に対する攻撃を実施した。この地域の海域を通過する米軍や国際商船に脅威を及ぼしていたイランの目標を狙い、海兵隊や空海軍の装備から精密誘導兵器を発射した」と明らかにした。中央軍は今回の空爆を「イランによる不当で継続的な侵略」