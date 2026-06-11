皇族数の確保策に関する「立法府の総意」が１０日、まとまった。女性皇族が結婚後も皇室に残る道が開かれる見通しになり、国内外で交流した人からは歓迎の声が上がる一方、元皇族の男性からは旧１１宮家の男系男子を皇室に迎える養子案に懸念の声も聞かれた。「日本と海外の架け橋となる女性皇族の活動が、将来も続くことになれば本当にうれしい」。ラオスで小児病院を運営するＮＰＯ法人代表の赤尾和美さん（６３）はそう喜ん