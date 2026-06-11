アメリカのトランプ政権の強硬な不法移民対策をめぐり、与野党の対立で審議が難航していた移民・税関捜査局などの関連予算がトランプ大統領の署名を経て成立しました。トランプ大統領「彼らはまさに英雄だ。彼らが国境を守り、国土を守り、アメリカの安全を守るために必要な支援と資金を提供します」トランプ大統領は10日、前日に連邦議会下院で可決していたICE=移民・税関捜査局などの関連予算に署名しました。この予算は総額で70