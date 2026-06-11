ＪＲ東海は、未着工のリニア中央新幹線静岡工区を巡って、工事の必要性や環境保全策について、今月下旬にも静岡県議会に説明する見通しであることがわかった。丹羽俊介社長は１０日の記者会見で、県議会への説明について「必要に応じて自治体とよくコミュニケーションをとっていきたい」と述べた。同社は５月２６日から、静岡市と大井川流域の８市２町で、住民向けの説明会を開いている。丹羽氏は、９日までに１１回開催し、約