世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は１０日（日本時間１１日）までに、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者だったジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝がＷＢＯ王座を返上したことを発表した。ロドリゲスは世界３階級制覇を目指してバンタム級に階級を上げ、１３日（同１４日）に米アリゾナ州でＷＢＡ世界同級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦する。９日（同１０日）には世界ボク