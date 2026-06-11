◆第５７回選手権大会栃木県支部予選（５月３１日・宮原運動公園野球場ほか）▽１回戦上三川ボーイズ７−４大田原ボーイズ開幕し、１回戦４試合を行った。上三川ボーイズは序盤から優勢に試合を進め大田原ボーイズに７―４で勝利。県央宇都宮ボーイズは創部３年目の壬生ボーイズを１６―１の５回コールドで下した。佐野ボーイズ、栃木ボーイズも初戦を突破した。上三川は先発した石崎悠士郎（２年）が３回１安打４奪三振