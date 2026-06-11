日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、サッカーＷ杯北中米大会について特集した。番組では３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に参加したチームが２４チームで優勝賞金は約１０億円だったことに対し、Ｗ杯は２００チーム以上が参加し、優勝賞金が約８０億円と桁違いの規模であることを紹介した。また日本サッカー協会によると日本代表が無敗で優勝した場合、