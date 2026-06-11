◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３試合ぶりの本塁打となる１２号を放った。登板日の本塁打「二刀流弾」は今季３本目となった。３点を追う９回１死一塁の５打席目に左腕のソトから中堅へ１点差に迫る２ランを放った。しっかりとアーチを描いた