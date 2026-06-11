◆山梨県支部夏季大会兼関東大会予選（５月３０日・富士北麓球場）▽決勝笛吹ボーイズ８−４ 富士北麓ボーイズ準決勝、決勝を行い、決勝は笛吹ボーイズが初回に高野好太郎（２年）の中越え三塁打などで先制パンチを見舞うと、２回にも小林龍翔（３年）の右翼線三塁打で加点。５回に追いつかれたが、６回に一挙４点を挙げて突き放し、優勝した。勝負がかかった時の集中力はすごい。笛吹はチャンスとみるや、一気に攻める