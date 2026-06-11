皆さま、おはようございます！！最近はホント、日が高くなりましたね……。下野さんはだいたい、朝5時ぐらいに起きるんですが、ちょっと前までは電気をつけないと暗すぎて何も見えなかったんです。でも、最近はつけなくてもいいくらい明るいので、朝起きたとき、「あれ？今何時？寝過ごした！？」と、ちょっと不安になるときがあります！それにしても、朝5時起きが当たり前になりましたな……。早起きは得意なほうでしたが、『