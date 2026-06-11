「アハ！体験」のとき、脳では何が起きている？ 神経細胞が一斉に活動しドーパミンが分泌される アルキメデスは、お風呂から水があふれるのを見て、アルキメデスの原理を発見したといいます。ニュートンは、リンゴが木から落ちるのを見て、重力を発見したとされます。そのとき、彼らは「わかった！」と叫んだに違いありません。これも、偉大なる「アハ！体験」といえるでしょう。 では、「アハ！体験｣の瞬間、脳