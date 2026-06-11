ストレッチを長続きさせる方法とは 1日3分を週3日からスタート 明確な目標を立てモチベーションアップ維持！ トレーニングで成果を出すためには目標が必要です。とはいえ、あまりに高い目標を掲げてしまうと、張り切りすぎて、途中で疲れてしまったり、投げ出してしまったりすることにつながりかねません。 まずは「お腹を2センチ凹ます」「猫背を治す」など、短期で達成できそうなものがおすすめです。