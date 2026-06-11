戦争漫画といえば、英雄的な活躍や自己犠牲を描くものと思っていませんか？ 『ソウヨク～零戦と隼～』の第1話は、主人公の一人であるエリート軍人の「あまりにもゲスな女性トラブル」から幕を開けます。 人間の泥臭い欲望や、双子の兄弟間のコンプレックスが渦巻く、ドロドロの人間ドラマをご紹介します。 「軍人の恩給狙い」と開き直る海軍の兄・次郎 物語の冒頭、銀座のカフェで繰り広げられるのは修