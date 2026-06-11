温暖化で北極の氷が溶けるとどうなってしまうの？ 温暖化熱を海水が吸収して膨張し、海面が上昇 地球温暖化に伴い、海面上昇することが懸念されています。ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）では数年おきに世界中の科学者が集まって、科学的な知見を集めた報告書を提出していますが、第５次報告書ＡＲ５では、１９０１年～２０１０年までに地球平均海面水位は19㎝上昇したこと、さらに今後約１００年（１９