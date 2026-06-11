米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、原油と石油製品の輸出は４週間移動平均で日量１２９２万８０００バレルまで減少した。５月に過去最高である日量１３３４万７０００バレルまで拡大した後は伸び悩んでいるが、依然として高水準を維持。戦略石油備蓄（ＳＰＲ）を含めて米国の石油在庫は２００４年以来の低水準まで急減しているものの、米国内の在庫を確保するために輸出にブレーキがかかっている印象は