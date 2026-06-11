ドル買い後退、米のイラン攻撃が完了原油価格の上昇止まる 有事のドル買いが後退している。米軍が直近のイラン攻撃を完了したと発表、ひとまず追加の攻撃はなさそうだ。時間外でNY原油の上昇が止まり、米株はプラス圏を回復している。