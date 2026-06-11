米株価指数先物急反発、米のイラン攻撃完了 東京時間10:23現在 ダウ平均先物JUN 26月限50080.00（+90.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7300.25（+21.75+0.30%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28693.50（+139.50+0.49%）