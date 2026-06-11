動画配信サービス「Prime Video」で7月17日から世界独占配信されるPrime Originalドラマ『犯罪者』の追加キャスト第1弾が発表され、ユースケ・サンタマリア、伊武雅刀、伊東四朗、堀部圭亮、ソウジ・アライの出演が明らかになった。【画像】主演の高橋一生、斎藤工、水上恒司本作は、「相棒」シリーズなどで知られる脚本家・太田愛の同名小説を実写化したクライム・ミステリー。警察、政治、巨大企業が複雑に絡み合う壮大な群