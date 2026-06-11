声優・津田健次郎の初となるオフィシャルファンクラブ「ツダケンクラブ」が開設され、7月1日正午にグランドオープンすることが決定した。誕生日当日となる本日6月11日にプレサイトがオープンし、無料登録受付もスタートした。【動画】めっちゃ若い！28歳当時の津田健次郎ファンクラブでは、会員だけが楽しめるスタッフブログや特別なムービーなどのデジタルコンテンツに加えて、チケット先行やファンクラブイベントの開催、会