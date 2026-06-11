2026年6月10日（水）放送『桑原征平粋も甘いも』にて、小寺右子アナウンサーが番組を卒業することとなった。 ©️ABCラジオ 小寺アナ、番組卒業と愛犬との別れを涙ながらに報告 この日の放送で番組を卒業する小寺アナは、自身のコーナーでリスナーへの最後の報告を行った。それは、19年間連れ添った愛犬モアちゃんが、5月28日に19歳と3ヶ月で虹の橋を渡ったという悲しい知らせだった。