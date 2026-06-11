羽鳥慎一アナウンサー（55）が、11日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。同じかばんを3つ購入する理由を明かした。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子番組で「忘れ物」「落とし物」について特集。「落とし物全国で増加」「過去最多3000万点 背景になにが？」などのテーマで、専門家を招いて心理的な側面も含めて深掘りした。ジャーナリストの玉川徹