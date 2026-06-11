１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、夕凪こと、セツ（村上穂乃佳）が廃業し、自由の身になって退院を果たす。セツが働いていた女郎屋の主人が腕を骨折した状態で病室にやってくる。驚く直美（上坂樹里）とセツだったが、主人はもう店には戻って来ないでほしいと言い出す。新聞記事を読んだ民衆が店にやってきて猛抗議を繰り返した挙げ句「闇討ち」にあって主人は大けが。セツを自由にする代わりに、新