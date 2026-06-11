東欧のアルバニアで、アメリカのトランプ大統領の娘の夫、クシュナー氏が関わるリゾート計画に反対する、大規模な抗議活動が続いています。【映像】フラミンゴのプラカードを使った抗議活動（実際の様子）AP通信などによりますと、アルバニアの首都ティラナなどでは5月31日から連日、大規模な抗議デモが続いています。クシュナー氏が関わっている投資会社の計画では、自然保護区に近い沿岸地域に、高級ホテルや別荘などを建