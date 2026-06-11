日向坂46の元メンバーでタレント・女優の影山優佳さんが10日、X(@KageyamaStaff)で2枚の写真を投稿し、ファンの反響を呼んでいる。芸能界屈指のサッカー通として知られる影山さんは、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で『DAZN』の現地レポートを担当。「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します」と報告