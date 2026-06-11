オランダのキーマン対策に不安はない。日本代表DF菅原由勢(ブレーメン)はこれまでのクラブキャリアを通じ、オランダ代表の左ウイングFWコーディ・ガクポ(リバプール)と何度もマッチアップ。191cmの長身ウインガーが持つ「相手のSBの背後にいる時は目線を切った時に動き出したりするし、裏への抜け出しは常に狙っている」という個性に警戒を寄せつつ、右ウイングバックの立場で抑え込むことを誓った。菅原は2019年夏、名古屋グ