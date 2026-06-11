１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円５２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。 １０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円５５銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。トランプ米大統領がイラン攻撃を示唆したことなどから一時１６０円５８銭まで上伸した。 米中央軍がイラン国