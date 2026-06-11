アエリアが高い。１０日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を８０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．９３％）、または２億円としており、取得期間は６月１８日から来年３月３１日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが狙いとしている。 出所：MINKABU PRESS