ＩＮＰＥＸや石油資源開発は逆行高。中東情勢の緊迫化を受け原油価格が上昇している。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が、日本時間１１日午前１０時時点で１バレル＝９２ドル台に上昇している。１０日の清算値（終値に相当）は前日比１．８３ドル高の９０．０３ドルだった。米軍のヘリコプターが撃墜されたことから、トランプ米大統領は１０日「イランを非常に激