日東製網がしっかり。１０日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、最終利益が従来予想の５億５０００万円から６億８０００万円（前の期比２７．３％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 生産の平準化を図れなかったことや原材料などのコスト上昇により営業利益は８億円から５億５４００万円（同１８．５％減）へ下振れて着地したものの、為替差益や外国税還付金などを計上す