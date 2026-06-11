「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、ＮＴＴが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １１日の東京市場で、ＮＴＴはしっかり。同社は１０日、米台韓の投資家や企業と共同で次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」の普及などを目的とした投資ファンド「ＩＯＷＮＡＩＦｕｎｄ」を設立すると発表。これが買い予想数上昇につながっているようだ。 同ファンドの投