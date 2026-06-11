ＡＮＹＣＯＬＯＲはストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２３７５円でウリ気配となっている。１０日の取引終了後、２６年４月期の単独決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５６０億～６００億円（前期比０．６～７．８％増）、営業利益予想は１８０億～２００億円（同１０．８～０．９％減）とした。年間配当予想は中間・期末各３１円の合計６２円（前期